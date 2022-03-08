Путин поручил кабмину определить страны, куда будет запрещен ввоз продукции и сырья

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал указ, в котором поручил правительству определить страны, в которые будет запрещен ввоз некоторой продукции и сырья. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Президент страны рассчитывает, что правительство выполнит поручение за два дня.
Кроме того, до 31 декабря должен быть обеспечен запрет на ввоз определенной кабмином продукции и сырья.
Ранее Путин подписал закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. В частности, в новом законе содержатся положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты, гарантирующие отмену до конца этого года проверок в отношении малого и среднего бизнеса.
Обострение ситуации в экономике произошло после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Госдума приняла в I чтении проект о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций
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