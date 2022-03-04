Госдума приняла закон о четвертом этапе амнистии капиталов

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Госдума приняла закон о новом этапе амнистии капитала в РФ. Согласно закону, появится возможность декларировать наличные деньги и производные финансовые инструменты.
Уточняется, что предполагается проведение четвертого этапа добровольного декларирования имущества и счетов в кредитных организациях, обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и имущества физлиц, а также защиту их имущественных интересов.
Декларацию можно будет представить с 14 марта текущего года по 28 февраля будущего года. К составляющим, которые применялись во время третьего этапа, добавится возможность декларирования наличности, ценных бумаг и других финансовых активов.
По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, кроме акций или облигаций, появится возможность легализовать производные финансовые инструменты: фьючерсные контракты, опционные и другие.
Таким образом, как отмечал председатель кабмина, правительство будет готово оказать помощь бизнесу защитить активы в условиях резкого увеличения политического давления за рубежом, где объявили охоту за активами РФ.
В конце февраля глава министерства финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что в России могут провести более масштабную, чем в прошлые годы, амнистию капиталов. Он уточнял, что это нужно для защиты российского капитала, который находится в других странах.
Глава министерства финансов также отметил, что Минфин вместе с ЦБ РФ продолжат принимать меры для поддержания финансовой стабильности страны, в частности будет продолжено укрепление капитальной базы российских банков.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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