ГД приняла в I чтении законопроект о повторных кредитных каникулах

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на поддержку граждан и бизнеса в условиях санкций. В нем говорится, что россияне, а также субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) могут в 2022 году получить возможность вновь обратиться за кредитными каникулами.

Это коснется в том числе ипотеки, даже если такую возможность граждане уже использовали во время пандемии.

Проект закона предполагает, что заемщик, которым может выступать физическое лицо или субъект МСП, имеет право до 30 сентября 2022 года обратиться к кредитору с требованием изменить условия обслуживания потребительского или ипотечного кредита.

Речь идет о заемщиках, заключивших договор с кредитором до 1 марта 2022 года или до вступления закона в силу.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов, содержащих комплекс социально-экономических мер поддержки россиян и бизнеса. В пояснительной записке к одному из законопроектов указывается, что он разработан в целях защиты национальных интересов из-за недружественных действий иностранных государств. В документе содержатся положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты. В частности, речь идет о вопросах обеспечения лекарственными препаратами, содействия занятости населения и оказания социальной помощи.

Еще один законопроект предусматривает ряд мер в экономике. В частности, в нем содержатся положения, гарантирующие отмену до конца 2022 года проверок в отношении малого и среднего бизнеса, в том числе IT-компаний. Кроме того, вводятся упрощенные условия госзакупок.

Помимо этого, устанавливаются особенности исчисления МРОТ и прожиточного минимума. Также в рамках законопроекта кабмин сможет проводить в течение этого года дополнительную индексацию страховых пенсий.

