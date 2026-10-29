Профсоюз машинистов в Испании начал забастовку после ж/д катастрофы

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Испанский профсоюз железнодорожных машинистов (Semaf) начал забастовку, которая продлится 24 часа, потребовав структурных улучшений в области безопасности. Об этом сообщило агентство EFE.

Акция стартовала на следующий день после железнодорожной катастрофы в провинции Толедо. В забастовке могут участвовать сотрудники компании Renfe.

Среди требований Semaf – реальные и обязательные протоколы действий при объявлении метеорологических предупреждений и четкие правила координации связи в ситуациях повышенного риска.

При этом о планах провести забастовку профсоюз объявил еще 16 октября. За день до начала акции Semaf подтвердил, что не откажется от нее, несмотря на железнодорожную катастрофу в Толедо.

Ранее сообщалось, что акция протеста в Мадриде, поводом для которой стало столкновение поездов, закончилась столкновениями демонстрантов с полицией. У здания министерства транспорта собрались более тысячи человек. Акцию организовали крайне правые группы.

Два поезда столкнулись в центральной части Испании утром 28 октября. В результате погибли 68 человек.

В связи с трагедией в Испании объявили трехдневный национальный траур. По версии СМИ, причиной аварии могла стать ошибка оператора железнодорожной сети на фоне сбоя системы безопасности.