Минфин РФ предложил провести масштабную амнистию капиталов

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В России могут провести более масштабную, чем в прошлые годы, амнистию капиталов. Об этом заявил глава министерства финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы подготовили также предложения по проведению более масштабной амнистии капитала. Более масштабной, чем это принималось в 2015, 2018 и 2019 годах", – заявил Силуанов на совещании с правительством РФ.

Он объяснил, что это необходимо для защиты российского капитала, который находится за рубежом.

Глава министерства финансов также отметил, что Минфин вместе с Центробанком продолжат принимать меры для поддержания финансовой стабильности страны, в частности будет продолжено укрепление капитальной базы российских банков. По его словам, основное внимание властей будет сосредоточено на исполнении социальных обязательств – ресурсов российского бюджета для этого достаточно.

Ранее Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых. Регулятор объяснил это резким изменением внешних условий для российской экономики. Ожидается, что данное решение позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность в стране, а также защитить сбережения граждан от обесценения.

