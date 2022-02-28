Экономист посоветовал россиянам иметь при себе 2–3 тысячи рублей наличными

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Директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в разговоре с Москвой 24 порекомендовал россиянам иметь при себе 2–3 тысячи наличными на всякий случай.
"Потому что мы сейчас столкнемся с ситуацией, когда магазины будут говорить: "Нет софта, не работают банки". Это в Москве-то в XXI веке нет соединения с банком? Ну, будут так морочить голову, чтобы получить чистую ленту без безналичного расчета, чтобы расплачиваться со своими работниками и не платить налог на фонд заработной платы", – сказал Остапкович.
Эксперт отметил, что все сбережения с банковского счета снимать не нужно.
"Все зависит от потребительской корзины каждого человека. Если люди ходят в магазин и покупают морковку, картошку и какие-то продукты, им хватит иметь при себе пару-тройку тысяч", – пояснил он.
Ранее сообщалось, что в столичном метро усилят работу касс из-за проблем с оплатой проезда с помощью Apple Pay и Google Pay, к которым привязаны карты Visa и Mastercard. Пассажирам рекомендовали оплачивать проезд физическими банковскими картами или картами "Мир".
24 февраля США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Начиная с этой даты американские финансовые организации не вправе осуществлять транзакции с участием Сбербанка.
В то же время в ЦБ заявляли, что банковская система России стабильна и обладает достаточным запасом капитала и ликвидности, чтобы бесперебойно функционировать. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени.
23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
В метро Москвы усилят работу касс из-за проблем с Apple Pay и Google Pay
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