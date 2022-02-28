В метро Москвы усилят работу касс из-за проблем с Apple Pay и Google Pay

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичном метро усилят работу касс из-за проблем с оплатой проезда с помощью Apple Pay и Google Pay, к которым привязаны карты Visa и Mastercard, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.



"Сейчас не у всех может получиться оплатить проезд с помощью Apple Pay и Google Pay... Причина – санкции в отношении банка ВТБ, который отвечает за все платежи в Московском транспорте", – говорится в сообщении.

В Дептрансе рекомендовали пассажирам оплачивать проезд физическими банковскими картами или картами "Мир", которые привязаны к сервисам Apple Pay и Mir Pay. В случае возникновения проблем с оплатой жители столицы могут обратиться по телефону 3120.



24 февраля США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Начиная с этой даты американские финансовые организации не вправе осуществлять транзакции с участием Сбербанка.

В то же время в ЦБ заявляли, что банковская система России стабильна и обладает достаточным запасом капитала и ликвидности, чтобы бесперебойно функционировать. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.