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Власти США запрещают импорт нефти и газа из России. Об этом заявил американский президент Джо Байден, пишет РИА Новости.

Глава государства отметил, что данное решение нанесет удар и по американской экономике. При этом в Вашингтоне считают, что такой шаг является необходимым.

Байден добавил, что решение о запрете импорта энергоносителей поддерживают обе партии в Конгрессе.

Президент США также согласился, что европейские союзники не смогут присоединиться к данному запрету.

Ранее цена бензина в Соединенных Штатах достигла исторического максимума. По имеющимся данным, средняя стоимость галлона (3,785 литра) превысила 4,17 доллара.

До этого газовые котировки в Европе впервые в истории превысили 3 000 долларов за тысячу кубометров. В моменте цена апрельского фьючерса поднималась до 3 017,5 доллара за тысячу кубов.

Ситуация на энергетических рынках осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.