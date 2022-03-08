Цена газа в Европе сохраняется на уровне выше 3 000 долл за тыс кубометров

Фото: ТАСС/EPA/Zsolt Czegledi

Стоимость фьючерсов на газ в Европе растет по состоянию на начало торгов, в среднем превышая показатель в 3 000 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость растет почти на 30% по отношению к расчетной цене прошлого дня – 2560,7 доллара. Так, стоимость апрельских фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах превысила 2 870 долларов. Спустя несколько минут после открытия торгов она уже достигала 3 309,6 доллара за тысячу кубов.

Накануне газовые котировки в Европе впервые в истории превысили 3 000 долларов за тысячу кубометров. В моменте цена апрельского фьючерса поднималась до 3 017,5 доллара за тысячу кубов.

Ситуация на энергетических рынках осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

