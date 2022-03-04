Шольц заявил, что ФРГ начала закупки газа в обход России

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Германия начала закупать газ в обход России, однако продолжает получать и российское топливо, заявил канцлер Олаф Шольц в эфире телеканала ZDF.
Он отметил, что германские власти "не наивны", поэтому ввели санкции в отношении Москвы, в том числе остановили процесс введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2".
"Но одновременно очень рано подготовились к ситуации, что... могут также возникнуть трудности... Мы подготовились к тому, чтобы мы покупали бы газ еще где-нибудь, это мы сделали и делаем это дальше", – пояснил Шольц.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российское руководство надеется на скорейшее завершение истерии вокруг "Северного потока – 2" и запуск газопровода.
По словам представителя Кремля, в настоящее время истерическое поведение европейских стран противостоит экономической целесообразности и здравому смыслу, что делает запуск "Северного потока – 2" невозможным.
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