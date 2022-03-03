Глава МИД ФРГ призвала прекратить нападки на живущих в стране россиян и белорусов

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала прекратить нападки на проживающих в Германии россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Об этом она написала в личном твиттер-аккаунте.

"Любой, кто враждебно относится к белорусам или русским в Германии, нападает не только на наших сограждан, но и на основные принципы нашего сосуществования. Мы держимся вместе. Мы сильнее ненависти", – заявила дипломат.

В четверг, 3 марта, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о защите граждан страны в связи с недружественными действиями зарубежных стран и международных организаций. Документ направлен на повышение уровня социальной защиты россиян.

25 февраля сообщалось, что Сбербанк в Чехии принял решение приостановить работу своих отделений из соображений безопасности. В кредитной организации сообщили о случаях нападения на сотрудников.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

