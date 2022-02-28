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Москва 24

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общество

15:17

В ВШЭ заявили о готовности принять россиян, исключенных из западных вузов

образованиеобщество

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Высшая школа экономики (ВШЭ) может принять студентов из числа россиян, которых исключили из европейских вузов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу образовательного учреждения.

Как уточняет агентство, об отчислениях россиян, а также их травле в странах Европы из-за ситуации с Украиной ранее сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Вопрос защиты прав студентов она обсудила с главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым.

Ранее Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов. В частности, российским судам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. Аналогичные решения приняли и некоторые другие страны.

В связи с этим Росавиация, Ростуризм и министерство иностранных дел выразили готовность организовать вывоз россиян из Европы в Россию. Как отметили в Российском союзе туриндустрии, возвращать граждан РФ на родину планируется через третьи страны. Открытыми для россиян сейчас остаются в том числе Турция, ОАЭ, Мальдивы, Египет и Таиланд.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Оставшихся в Европе россиян планируют вывезти через Турцию и Ближний Восток

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