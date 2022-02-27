Росавиация, Ростуризм и МИД РФ сформируют график вывоза россиян из Европы

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Росавиация, Ростуризм и министерство иностранных дел выразили готовность организовать вывоз россиян из Европы в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление ведомств.

Уточняется, что российские авиакомпании готовы выполнить обязательства и вернуть пассажиров в РФ при гибком подходе авиавластей государств, закрывших небо для России.

"В настоящее время в связи с частичным закрытием воздушного пространства, а также с сохраняющимися ограничениями в некоторых российских аэропортах у граждан России, находящихся за рубежом, могут возникать сложности с возвращением домой", – отмечается в сообщении.

После уточнения требуемых провозных объемов будет сформирован график.

Ранее сообщалось, что РЖД организует более 4,8 тысячи дополнительных мест в поездах и шесть составов для вывоза российских туристов из южных городов страны. В компании заверили, что специалисты следят за ситуацией и в случае необходимости увеличат объемы перевозок. Пассажиры могут приобрести билеты по фиксированным ценам.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.