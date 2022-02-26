Более 4,8 тыс дополнительных мест организуют в поездах из южных городов России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

РЖД 26 февраля организует более 4,8 тысячи дополнительных мест в поездах и шесть составов для вывоза российских туристов из южных городов страны.

"Завтра будет предоставлено 8 тысяч мест и назначено девять дополнительных поездов", – говорится в телеграм-канале перевозчика.

В компании заверили, что специалисты следят за ситуацией и в случае необходимости увеличат объемы перевозок. Пассажиры могут приобрести билеты по фиксированным ценам.

Кроме того, РЖД контролирует количество граждан, работу комнат матери и ребенка, а также открытие дополнительных билетных касс и увеличение числа дежурных у справочных терминалов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Утром 24 февраля в Росавиации рассказали о приостановке работы аэропортов Анапы, Геленджика, Элисты, Липецка, Краснодара, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя, Ростова-на-Дону.

Позднее Росавиация скорректировала список аэропортов, работа которых приостановлена до 2 марта. Сейчас в перечне 11 аэропортов – это Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа, Краснодар, Брянск, Белгород, Курск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Ставрополь. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме.

