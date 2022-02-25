Около 150 тыс туристов находятся в регионах РФ с закрытыми аэропортами – Ростуризм

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Около 150 000 туристов, в том числе примерно 25 000 организованных, находятся в регионах юга России с закрытыми аэропортами. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Ростуризм.

Отмечается, что большинство туристов сейчас в Крыму и Краснодарском крае. В настоящее время уточняется количество граждан России, которые не могут вернуться из-за рубежа.

Застрявшим в другой стране туристам рекомендовали держать связь с туроператорами и авиакомпаниями.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Утром 24 февраля в Росавиации рассказали о приостановке работы аэропортов Анапы, Геленджика, Элисты, Липецка, Краснодара, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя, Ростова-на-Дону.

Позднее Росавиация скорректировала список аэропортов, работа которых приостановлена до 2 марта. Сейчас в перечне 11 аэропортов – это Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа, Краснодар, Брянск, Белгород, Курск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Ставрополь. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме.

