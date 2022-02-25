Временный хаб создадут в Сочи для нормализации авиасообщения на юге РФ

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Временный транспортный хаб на базе аэропорта Сочи планируется создать для полной нормализации авиасообщения на юге России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минтранс.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев указал, что в 11 аэропортах, которые временно приостановили работу из-за проведения специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР, не допустили скопление пассажиров.

"Виталий Савельев обратил внимание Росавиации, а также представителей авиакомпаний и аэропортов на необходимость максимального содействия пассажирам, в том числе обеспечения их горячим питанием, а при необходимости и предоставления мест отдыха в случае возможных задержек рейсов", – отметили в Минтрансе.

Ранее министерство транспорта РФ организовало горячую линию для информирования пассажиров о выборе альтернативных маршрутов для передвижения из-за временной приостановки работы аэропортов на юге страны.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.