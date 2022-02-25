Временный хаб создадут в Сочи для нормализации авиасообщения на юге РФ

Фото: depositphotos/mike_kiev
Временный транспортный хаб на базе аэропорта Сочи планируется создать для полной нормализации авиасообщения на юге России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минтранс.
Министр транспорта РФ Виталий Савельев указал, что в 11 аэропортах, которые временно приостановили работу из-за проведения специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР, не допустили скопление пассажиров.
"Виталий Савельев обратил внимание Росавиации, а также представителей авиакомпаний и аэропортов на необходимость максимального содействия пассажирам, в том числе обеспечения их горячим питанием, а при необходимости и предоставления мест отдыха в случае возможных задержек рейсов", – отметили в Минтрансе.
Ранее министерство транспорта РФ организовало горячую линию для информирования пассажиров о выборе альтернативных маршрутов для передвижения из-за временной приостановки работы аэропортов на юге страны.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Росавиация обновила список приостановленных аэропортов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: