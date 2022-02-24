Минтранс РФ создал горячую линию по вопросам перевозок пассажиров на юге России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Министерство транспорта РФ организовало горячую линию для информирования пассажиров о выборе альтернативных маршрутов для передвижения из-за временной приостановки работы аэропортов на юге страны, сообщается на сайте ведомства.

По вопросам перевозок на юге России пассажиры могут обращаться на горячую линию по номеру +7 499 495-00-09.

В пресс-службе Минтранса уточнили, что звонок бесплатный. Горячая линия работает в круглосуточном режиме.

Утром 24 февраля в Росавиации рассказали о приостановке работы аэропортов Анапы, Геленджика, Элисты, Липецка, Краснодара, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя, Ростова-на-Дону.

Позднее Росавиация скорректировала список аэропортов, работа которых приостановлена до 2 марта. Всего в перечне по-прежнему 11 аэропортов – это Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа, Краснодар, Брянск, Белгород, Курск, Воронеж, Ростов-на-Дону. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.