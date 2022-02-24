Пассажиры отмененных рейсов на юг и с юга РФ смогут вернуть деньги за билеты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Пассажиры авиарейсов на юг и с юга РФ, которые были отменены, смогут обменять билет на другие даты или вернуть полную стоимость. Об этом сообщается в заявлении министерства транспорта России.

"Учитывая форс-мажорные обстоятельства, а именно приостановку работы ряда аэропортов юга России 24 февраля, а также невозможность выполнения авиакомпаниями рейсов, сообщаем, что пассажиры отмененных рейсов могут вернуть деньги за билеты либо обменять билеты на другие даты", – отмечается в сообщении ведомства.

В Минтрансе уточнили, что для этого пассажирам следует обратиться к авиаперевозчику или организации, у которой были куплены билеты, и подать нужное заявление.

Утром 24 февраля в Росавиации рассказали о приостановке работы аэропортов Анапы, Геленджика, Элисты, Липецка, Краснодара, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя, Ростова-на-Дону.

Позднее Росавиация скорректировала список аэропортов, работа которых приостановлена до 2 марта. Всего в перечне по-прежнему 11 аэропортов – это Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа, Краснодар, Брянск, Белгород, Курск, Воронеж, Ростов-на-Дону. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

