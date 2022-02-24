РЖД организовали более 3,6 тыс дополнительных мест в поездах из городов юга РФ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Холдинг "Российские железные дороги" организовал свыше 3 600 дополнительных мест в поездах, следующих в Москву из городов юга России в четверг, 24 февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД.
"Завтра готовы предложить еще около 5 000 мест", – говорится в сообщении.
Отмечается, что запущены дополнительные поезда, следующие из Адлера, Краснодара, Ростова-на-Дону, Анапы, Новороссийска и Белгорода.
"Кроме того, удвоена "Ласточка" № 822С Имеретинский Курорт – Краснодар 1 отправлением 24 февраля", – говорится в материале.
Также включаются дополнительные вагоны в существующие графиковые поезда, добавили в РЖД.
Как сообщалось ранее, спрос на билеты на поезда из южных городов России вырос в несколько раз из-за закрытия аэропортов в ряде городов. Аналитики сравнили число купленных билетов за первые 12 часов 24 февраля со средним уровнем спроса, отмечаемым в эти же часы в период с 17 по 23 февраля.
Наибольший рост спроса наблюдается в Симферополе. Продажи билетов там подскочили почти в 19 раз. При этом спрос на билеты из Анапы увеличился в 14 раз, из Белгорода – в 8 раз.
Ранее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
Позднее российские военные подавили средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Военные погранслужбы Украины при проведении операции не оказывали сопротивления подразделениям РФ.
РЖД организовали почти 4 тыс дополнительных мест в поездах из городов юга России
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