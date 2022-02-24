РЖД организовали более 3,6 тыс дополнительных мест в поездах из городов юга РФ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Холдинг "Российские железные дороги" организовал свыше 3 600 дополнительных мест в поездах, следующих в Москву из городов юга России в четверг, 24 февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД.

"Завтра готовы предложить еще около 5 000 мест", – говорится в сообщении.

Отмечается, что запущены дополнительные поезда, следующие из Адлера, Краснодара, Ростова-на-Дону, Анапы, Новороссийска и Белгорода.

"Кроме того, удвоена "Ласточка" № 822С Имеретинский Курорт – Краснодар 1 отправлением 24 февраля", – говорится в материале.

Также включаются дополнительные вагоны в существующие графиковые поезда, добавили в РЖД.

Как сообщалось ранее, спрос на билеты на поезда из южных городов России вырос в несколько раз из-за закрытия аэропортов в ряде городов. Аналитики сравнили число купленных билетов за первые 12 часов 24 февраля со средним уровнем спроса, отмечаемым в эти же часы в период с 17 по 23 февраля.

Наибольший рост спроса наблюдается в Симферополе. Продажи билетов там подскочили почти в 19 раз. При этом спрос на билеты из Анапы увеличился в 14 раз, из Белгорода – в 8 раз.

Ранее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

Позднее российские военные подавили средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Военные погранслужбы Украины при проведении операции не оказывали сопротивления подразделениям РФ.