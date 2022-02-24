Спрос на поезда из южных городов РФ увеличился в несколько раз после закрытия аэропортов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Спрос на билеты на поезда из южных городов России вырос в несколько раз из-за закрытия аэропортов в ряде городов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Аналитики сравнили число купленных билетов за первые 12 часов 24 февраля со средним уровнем спроса, отмечаемым в эти же часы в период с 17 по 23 февраля.

Наибольший рост спроса наблюдается в Симферополе. Продажи билетов там подскочили почти в 19 раз. При этом спрос на билеты из Анапы увеличился в 14 раз, из Белгорода – в 8 раз.

В пресс-центре Туту.ру подчеркнули, что людям, не имеющим возможности попасть на рейс, не стоит отменять бронирование самостоятельно. В случае вынужденного возврата, связанного с невозможностью компании осуществить перевозку, стоимость билета вернут в полном объеме. Если же пассажир оформит возврат билета на фактически еще не отмененный рейс, то получит лишь часть суммы.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Подмосковье.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.

Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств и подписал соответствующие указы.

Утром 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. По словам российский властей, операция направлена против режима, а не против украинского народа.

В связи с обострившейся обстановкой Росавиация до 2 марта приостановила полеты в 12 южных городов. Самолеты не летят в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Геленджик, Элисту, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

В Ростуризме рекомендовали гражданам, отдыхающим на юге России, по возможности отложить возвращение домой. Для тех, кто задержаться не может, Минтранс организует вывозные железнодорожные и автобусные маршруты. РЖД уже проводят работу по организации дополнительных поездов.