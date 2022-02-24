Ростуризм рекомендовал отдыхающим на юге РФ отложить возвращение домой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Туристам, находящимся на отдыхе в регионах, в которых временно закрыты аэропорты, необходимо обратиться к туроператорам. Самостоятельным туристам рекомендуется отложить возвращение домой, сообщает Ростуризм.
Для тех, кто задержаться не может, Минтранс организует вывозные железнодорожные и автобусные маршруты. РЖД уже проводят работу по организации дополнительных поездов. Также туроператоры прорабатывают альтернативные варианты вывоза туристов или продление их пребывания в отелях.
В Ростуризме призвали отельеров с пониманием отнестись к гостям, не имеющим возможности покинуть регион пребывания.
"При обращении туроператоров о продлении сроков проживания туристов просим также оказывать полное содействие в предоставлении услуг без изменения условий", – подчеркивают в Ростуризме.
Россиянам, которые находятся за границей и должны были возвращаться домой через аэропорты, закрытые в настоящий момент, нужно держать связь с туроператорами и авиакомпаниями, ожидая официальной информации об урегулировании вопроса с обратными маршрутами.
По всем вопросам, связанным с временным закрытием ряда аэропортов России, туристы могут обратиться в call-центр. Он начал работу в 15:00 по московскому времени. Обратиться за консультацией можно с 08:00 до 20:00 по московскому времени по номеру 8 (800) 200-34-11.
Ранее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
В связи с обострившейся обстановкой Росавиация до 2 марта приостановила полеты в 12 южных городов. Самолеты не летят в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Геленджик, Элисту, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.
Ростуризм запустил горячую линию в связи с временным закрытием аэропортов на юге России
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