Приостановка работы аэропортов на юге России продлится до 2 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Приостановка работы аэропортов в ряде городов на юге РФ продлится несколько дней, сообщила советник руководителя Росавиации Елена Михеева.

"В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 03:45 по Москве полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Ограничения действуют до 03:45 2 марта текущего года", – сказала Михеева в эфире телеканала "Россия 24".

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

Из-за осложнения ситуации вокруг Украины работа аэропортов в ряде городов на юге России была приостановлена. В Росавиации уточнили, что временно не работают аэропорты Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и Симферополя. Пассажирам ближайших рейсов и встречающим рекомендовали не приезжать в воздушные гавани.

Почти 200 рейсов были задержаны и отменены в Москве. Наибольшие изменения коснулись Домодедово.