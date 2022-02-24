Почти 200 рейсов задержаны и отменены в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почти 200 рейсов задержаны или отменены в Москве. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

По последним данным, во Внуково задержали 17 рейсов, 14 отменили. В Домодедово задержали 8 рейсов, 75 отменили. В Шереметьево задержали 17 рейсов, еще 50 самолетов не взлетят вовсе.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

После этого полеты гражданских самолетов над Украиной ограничили из-за возможных угроз. Ограничения установили в границах Киевского, Днепрского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов.

Также стало известно, что работа аэропортов в ряде городов на юге России приостановлена из-за осложнения ситуации вокруг Украины. В Росавиации уточнили, что временно не работают аэропорты Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и Симферополя. Пассажирам ближайших рейсов и встречающим рекомендовали не приезжать в воздушные гавани.

Авиакомпания S7 заявила, что готова полностью вернуть средства пассажирам за отмененные авиабилеты на юг России. Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета в разделе "Мои бронирования" на сайте и в приложении. Помимо этого, можно обратиться в представительства авиакомпании и в офисы продаж, где был куплен билет.