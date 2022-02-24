Минтранс оперативно вывезет всех желающих с юга России поездами и автобусами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минтранс организует оперативный вывоз всех желающих граждан РФ и других стран с юга России поездами и автобусами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Отмечается, что имеющихся ресурсов достаточно для проведения запланированных действий, вся необходимая помощь на местах будет оказана. В работе задействуют все необходимые службы, в том числе волонтеров.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

После этого полеты гражданских самолетов над Украиной ограничили из-за возможных угроз. Ограничения установили в границах Киевского, Днепрского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов.

Также стало известно, что работа аэропортов в ряде городов на юге России приостановлена из-за осложнения ситуации вокруг Украины. В Росавиации уточнили, что временно не работают аэропорты Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и Симферополя. Пассажирам ближайших рейсов и встречающим рекомендовали не приезжать в воздушные гавани.

Российские авиакомпании вернут пассажирам деньги за отмененные рейсы на юг страны. О возврате средств заявили в частности "Победа", Utair и S7.