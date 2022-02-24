Российские авиакомпании вернут пассажирам деньги за отмененные рейсы на юг страны

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российские авиакомпании вернут пассажирам деньги за отмененные рейсы в южные города России. Об этом сообщают пресс-службы компаний.
"Победа" автоматически вернет деньги пассажирам, которые купили билеты на отмененные рейсы, говорится в Facebook-аккаунте лоукостера.
О возврате средств заявили и в авиакомпании Utair, которая отменила рейсы в Анапу, Геленджик, Краснодар, Белгород, Липецк, Ростов-на-Дону, Ставрополь и Элисту.
"Пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета на сайте Utair, а также в сторонних агентствах в зависимости от места покупки билета", – рассказали в пресс-службе компании.
Компания S7 отменила полеты в Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Липецк, Белгород, Симферополь, Анапу, Волгоград, Геленджик, Ставрополь, Астрахань. В пресс-службе подчеркнули, что пассажиры могут вернуть полную стоимость билета, оформив заявление в разделе "Мои бронирования". С такой просьбой можно обратиться и в представительства авиакомпании, а также в офисы продаж, где был куплен билет.
24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
Из-за осложнения ситуации вокруг Украины работа аэропортов в ряде городов на юге России была приостановлена. Советник руководителя Росавиации Елена Михеева рассказала, что приостановка продлится до 2 марта текущего года.
Свыше 200 рейсов задержаны и отменены в Москве
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