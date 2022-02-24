В Ростуризме рекомендовали отложить поездки в южные города РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Ростуризме рекомендовали туристам отложить поездки в южные города России до 2 марта.

Также в ведомстве призвали туроператоров рассмотреть возможность переноса туров на другие даты с сохранением средств туристов. Самостоятельным путешественникам следует обратиться в гостиницы и авиакомпании для решения вопроса по возврату средств за билеты.

Кроме того, ведомством была запущена горячая линия для российских туристов.

"Телефон горячей линии для российских туристов в связи с временным закрытием аэропортов на юге России – 8 (800) 200-34-11", – говорится в телеграм-канале Ростуризма.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

После этого полеты гражданских самолетов над Украиной ограничили из-за возможных угроз. Ограничения установили в границах Киевского, Днепрского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов.

Также стало известно, что работа аэропортов в ряде городов на юге России приостановлена из-за осложнения ситуации вокруг Украины. В Росавиации уточнили, что временно не работают аэропорты Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и Симферополя. Пассажирам ближайших рейсов и встречающим рекомендовали не приезжать в воздушные гавани.

Российские авиакомпании вернут пассажирам деньги за отмененные рейсы на юг страны. О возврате средств заявили в частности "Победа", Utair и S7.