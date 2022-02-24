В РСТ не отмечают отмены туров по России из-за приостановки работы аэропортов

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Российский союз туриндустрии (РСТ) не фиксирует отмены путевок по России из-за временной приостановки работы аэропортов в ряде регионов страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента РСТ Юрия Барзыкина.
Он выразил мнение, что это связано с тем, что прошло мало времени, а также с низким сезоном.
"Конечно, у кого-то неудобства будут, но они краткосрочные, потому что на следующей неделе, мы надеемся, это уже будет полностью разрешено", – сказал Барзыкин.
По его словам, сложившаяся ситуация преимущественно касается самостоятельных путешественников.
Ранее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
В связи с обострившейся обстановкой Росавиация до 2 марта приостановила полеты в 12 южных городов. Самолеты не летят в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Геленджик, Элисту, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.
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