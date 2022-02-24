Фото: Москва 24/Никита Симонов

Росавиация дала указания усилить работу с пассажирами отмененных рейсов. В ведомстве в том числе рекомендовали авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров на юг альтернативными маршрутами.

Также Росавиация дала указания аэропортам и авиакомпаниям предлагать пассажирам альтернативные маршруты в обход 11 закрытых аэропортов юга России, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно рекомендации, перевозка пассажиров должна осуществляться по маршрутам:

пассажиры, планировавшие прибыть (вылететь) в (из) Брянск, Воронеж, Белгород, Курск и Липецк, будут доставлены в аэропорты Москвы;

пассажиры, планировавшие прибыть (вылететь) в (из) Симферополь, Геленджик, Анапу и Краснодар, будут доставлены в аэропорт Сочи;

пассажиры, планировавшие прибыть (вылететь) в (из) Ростов-на-Дону и Элисту, будут доставлены в аэропорты Волгограда, Ставрополя и Минеральных Вод.

Утром 24 февраля в Росавиации рассказали о приостановке работы аэропортов Анапы, Геленджика, Элисты, Липецка, Краснодара, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя, Ростова-на-Дону.

Позднее Росавиация скорректировала список аэропортов, работа которых приостановлена до 2 марта. Всего в перечне по-прежнему 11 аэропортов – это Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа, Краснодар, Брянск, Белгород, Курск, Воронеж, Ростов-на-Дону. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.