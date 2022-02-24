Эксперт рассказал, как действовать пассажирам отмененных авиарейсов на юг России

Росавиация до 2 марта приостановила работу ряда аэропортов на юге страны. В частности, самолеты не летают в Краснодар, Анапу, Геленджик и еще восемь авиагаваней. Рассказываем, как вернуть деньги за отмененные авиарейсы и что делать в случае невозвратных билетов.



Приостановка авиасообщения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Утром 24 февраля Владимир Путин принял решение провести специальную военную операцию по защите ЛНР и ДНР. Росавиация приостановила работу 11 российских аэропортов в регионах вблизи границы. Открыть авиасообщение планируют в 03:45 (по московскому времени) 2 марта.

Временно приостановили работу аэропорты Ростова-на-Дону (Платов), Краснодара (Пашковский), Анапы (Витязево), Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя. Вместе с тем некоторые перевозчики отменяют перевозку и в другие города страны. В частности, компания S7 временно прекратила полеты в Сочи, Липецк, Волгоград, Астрахань, Владикавказ и Минеральные Воды.

Пассажиры всех отмененных рейсов смогут вернуть деньги за билеты в полном объеме или перебронировать их на другие даты. Об этом уже сообщили "Аэрофлот", S7, Utair, "Победа" и другие. Сделать возврат можно на сайтах компаний либо в месте продажи.





из сообщения компании "Аэрофлот" Пассажирам отмененных рейсов предлагается на выбор либо вынужденный возврат денежных средств в полном объеме, либо возможность перебронирования билетов на последующие даты или альтернативные маршруты.

В пресс-службе аэропорта Внуково отметили, что российские авиационные власти не советуют прибывать в авиагавани пассажирам ближайших рейсов и встречающим. "Все изменения в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети", – подчеркнули в пресс-службе.

В свою очередь, в РЖД из-за отмены авиарейсов запустили на маршруты из южных городов страны дополнительные поезда и вагоны. Стоимость билетов зафиксируют, чтобы возросший спрос на поездки не оказал влияния на их цену.

Вместе с тем пользователи соцсетей пишут, что в Сочи некоторые местные автомобилисты на фоне ажиотажа предложили доставить туристов с Красной Поляны до Москвы на машине. Однако цены на поездку они сильно завышают, жалуются туристы. За возвращение в столицу некоторые якобы просят до 120 тысяч рублей.



Вернут ли деньги по невозвратному тарифу?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров рассказал Москве 24, что пассажиры отмененных рейсов вправе обратиться в авиакомпанию, чтобы получить обратно деньги за оплаченный билет.





Роман Гусаров главный редактор портала Avia.ru Конечно же, все пассажиры, у кого сейчас билеты на руках на эти даты, они имеют право на основании решения Росавиации их предъявить, а авиакомпании обязаны вернуть полную стоимость за авиабилеты.

Гусаров добавил, что вернуть стоимость билета обязаны даже в случае того, если они были куплены по невозвратному тарифу.

"Несмотря на то что авиакомпании не по своей вине не могут выполнить эти полеты, все равно это получается разрывом договора с их стороны, а не со стороны пассажира. Это значит, что перевозчик должен вернуть полную стоимость по первому требованию пассажира", – объяснил он.

Эксперт отметил, что приостановка полетов была сделана в первую очередь ради безопасности пассажиров.

В свою очередь в Ростуризме посоветовали россиянам до 2 марта воздержаться от поездок в южные регионы. "Организованным (туристам. – Прим.ред.), путешествующим по линии туроператоров: в сложившейся ситуации туристам и туроператорам просьба рассмотреть перенос сроков совершения путешествия на удобные для туриста даты, сохранив денежные средства у туроператора", – отмечается в сообщении.





из сообщения Ростуризма Самостоятельным (туристам. – Прим.ред.): в сложившейся ситуации туристу необходимо обратиться в гостиницу (средство размещения) для корректировки условий путешествия. По вопросам обмена авиабилетов или возврата денежных средств за них необходимо обращаться на горячие линии авиакомпаний.

Также Ростуризм обратился с просьбой к отельерам южных курортов, чтобы те продлили проживание для гостей, вынужденно оставшихся в регионе из-за отмены авиасообщения. Вместе с тем в Минтрансе РФ сообщили, что вывезут всех желающих с юга страны.

"В связи с временной приостановкой работы аэропортов на юге страны Минтранс России осуществит оперативный вывоз всех желающих граждан России и других государств железнодорожным и автобусным транспортом. Имеющихся транспортных ресурсов достаточно для осуществления запланированных действий. Вся необходимая помощь на местах будет оказана", – уточнили в ведомстве.

При этом в Российском союзе туриндустрии (РСТ) отметили, что на фоне временной приостановки работы аэропортов не фиксируют отмены путевок по России. По словам вице-президента РСТ Юрия Барзыкина, сложившаяся ситуация в основном касается самостоятельных путешественников.



Федотов Анатолий, Халидова Альбика