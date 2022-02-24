РЖД выделят дополнительные поезда из городов юга России на фоне отмены полетов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В РЖД приняли решение вывести дополнительные поезда и вагоны на маршруты из южных городов России на фоне приостановки работы аэропортов. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
"В настоящее время РЖД ведут работу по назначению дополнительных поездов из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России. Также в существующие составы будут включаться дополнительные вагоны", – говорится в сообщении.
Цены билетов зафиксируют, чтобы рост спроса на поездки не влиял на их стоимость. В настоящее время инфраструктура РЖД работает в штатном режиме, поезда следуют по расписанию.
24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
После этого в Росавиации сообщили о приостановке работы аэропортов в ряде городов на юге России. Действие ограничения продлится до 2 марта текущего года. Речь идет о воздушных гаванях Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя и Ростова.
Работа ряда аэропортов юга России приостановлена
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: