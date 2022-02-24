РЖД выделят дополнительные поезда из городов юга России на фоне отмены полетов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В РЖД приняли решение вывести дополнительные поезда и вагоны на маршруты из южных городов России на фоне приостановки работы аэропортов. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"В настоящее время РЖД ведут работу по назначению дополнительных поездов из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России. Также в существующие составы будут включаться дополнительные вагоны", – говорится в сообщении.

Цены билетов зафиксируют, чтобы рост спроса на поездки не влиял на их стоимость. В настоящее время инфраструктура РЖД работает в штатном режиме, поезда следуют по расписанию.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

После этого в Росавиации сообщили о приостановке работы аэропортов в ряде городов на юге России. Действие ограничения продлится до 2 марта текущего года. Речь идет о воздушных гаванях Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя и Ростова.

