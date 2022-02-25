Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил регулировать перевозки в южных городах России, где не работают аэропорты.

"Конечно, нужно регулировать ситуацию с перевозками на юге России, особенно там, где авиационное сообщение временно закрыто. Необходимо, чтобы все наши граждане смогли добраться до дома или до работы с минимальными издержками", – отметил Мишустин в ходе совещания о текущей экономической ситуации.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Утром 24 февраля в Росавиации рассказали о приостановке работы аэропортов Анапы, Геленджика, Элисты, Липецка, Краснодара, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя, Ростова-на-Дону.

Позднее Росавиация скорректировала список аэропортов, работа которых приостановлена до 2 марта. Сейчас в перечне 11 аэропортов – это Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа, Краснодар, Брянск, Белгород, Курск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Ставрополь. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме.

