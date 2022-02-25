Более 160 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

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В аэропортах Москвы задержали или отменили свыше 160 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Во Внуково задержали 11 рейсов и отменили 58. В Домодедово отложили вылет 8 рейсов. При этом 16 самолетов отменили полет.
В Шереметьево задержали 7 рейсов и отменили 61.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Утром 24 февраля в Росавиации рассказали о приостановке работы аэропортов Анапы, Геленджика, Элисты, Липецка, Краснодара, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя, Ростова-на-Дону.
Позднее Росавиация скорректировала список аэропортов, работа которых приостановлена до 2 марта. Сейчас в перечне 11 аэропортов – это Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа, Краснодар, Брянск, Белгород, Курск, Воронеж, Ростов-на-Дону. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме.
Росавиация обновила список приостановленных аэропортов
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