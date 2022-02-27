ЕС полностью закроет воздушное пространство союза для России

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Европейский союз полностью закрывает воздушное пространство своих государств для самолетов РФ. Об этом сообщила глава Еврокомиссии ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы закрываем воздушное пространство ЕС для российских самолетов. Мы вводим запрет на все самолеты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией. Эти самолеты не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС", – заявила глава ЕК, слова которой приводит ТАСС.

Она уточнила, что данное ограничение касается всех воздушных судов, в том числе частных.

Ранее стало известно, что Дания закрывает свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Об аналогичном решении заявили Болгария, Польша, Чехия, Австрия, Норвегия и Франция.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.