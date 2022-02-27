Франция и Австрия закроют воздушное пространство для российских авиакомпаний

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Французские власти с вечера воскресенья, 27 февраля, закрывают воздушное пространство для самолетов и авиакомпаний РФ. Об этом заявил министр-делегат по делам транспорта при министре экологического перехода Жан-Батист Джеббари в Twitter-аккаунте.

"Франция закрывает свое воздушное пространство для всех российских самолетов и авиакомпаний начиная с вечера воскресенья", – отмечается в сообщении.

Джеббари подчеркнул, что страны Европы едины в своей реакции на специальную военную операцию РФ по защите ДНР и ЛНР.

Закроет воздушное пространство и свои аэропорты для российских самолетов 27 февраля с 17:00 по московскому времени и Австрия. Об этом сообщил канцлер страны Карл Нехаммер.

"Австрия тоже с 15 часов (17 по московскому времени) закроет свое воздушное пространство и свои аэропорты для российских самолетов. Мы делаем все, чтобы показать Владимиру Путину, что мы не принимаем его вторжение на Украину", – написал Нехаммер в своем Twitter-аккаунте.

В свою очередь, глава министерства иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила, что страна также закроет небо для самолетов РФ.

Ранее стало известно, что Дания закрывает свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Об аналогичном решении заявили Болгария, Польша и Чехия.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.