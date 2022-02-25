Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает выполнение всех рейсов в Прагу и Варшаву с 26 февраля 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

"В связи с ограничениями воздушного пространства, введенными властями Чехии и Польши, Аэрофлот приостанавливает выполнение полетов в Прагу и Варшаву с 26 февраля до 28 марта 2022 года включительно.", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что пассажиры рейсов указанных направлений могут оформить возврат денежных средств или изменить дату поездки.

"Кроме того, пассажиры, следующие в/из/через Прагу и Варшаву, могут заменить данные пункты на альтернативные европейские пункты перевозки из действующего расписания "Аэрофлота", – заключили в компании.

Ранее "Аэрофлот" сообщил о приостановке выполнения всех рейсов в Лондон и Дублин по 23 мая 2022 года.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

