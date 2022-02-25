В Ростуризме и Росавиации дали рекомендации туристам в связи с закрытием 11 аэропортов

150 тысяч туристов оказались в российских регионах, где до 2 марта закрыли 11 аэропортов. Организованных туристов из них – 25 тысяч. Рассказываем, как вернуться домой путешественникам, чей отпуск истекает до начала марта.



Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

150 тысяч туристов

Росавиация 24 февраля приостановила работу 11 российских аэропортов в регионах вблизи границы. Решение приняли вскоре после начала специальной военной операции России по защите ЛНР и ДНР. Под ограничения подпали аэропорты Ростова-на-Дону (Платов), Краснодара (Пашковский), Анапы (Витязево), Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя. Возобновить авиасообщение планируют 2 марта в 03:45 по московскому времени.



пресс-служба Ростуризма В регионах России, где временно приостановлена работа аэропортов, находятся около 150 тысяч туристов, включая 25 тысяч организованных туристов. Большая часть туристов находятся в Крыму и в Краснодарском крае.

Отдыхающим в регионах с закрытыми аэропортами, которые должны вернуться домой после 2 марта, в Ростуризме рекомендовали не менять свои планы и продолжать отпуск.



Около 150 тыс туристов находятся в регионах России с временно закрытыми аэропортами

Альтернативные маршруты и даты

Туристам с датой вылета до 2 марта из закрытых аэропортов следует обратиться в авиакомпанию и обменять билеты на более позднюю дату, посоветовали в Росавиации.



пресс-служба Росавиации В случае отказа от перевозки авиакомпания оформляет возврат денежных средств.

При этом неважно, была ли запланирована поездка в закрытый аэропорт или из него. В качестве альтернативы отмены перелета предлагается поменять рейс на ближайший аэропорт, до которого можно добраться наземным транспортом. Речь идет о Сочи, Волгограде, Ставрополе, Минеральных Водах и Москве.

В аэропорт Сочи направят пассажиров, планировавших вылететь из Симферополя, Геленджика, Анапы и Краснодара. Аэропорты Волгограда, Ставрополя и Минеральных Вод примут пассажиров, планировавших направиться из Ростова-на-Дону и Элисты. В московские аэропорты доставят пассажиров, которые собирались вылететь из Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска и Липецка.

Путешественников с билетами в закрытые аэропорты авиакомпания также доставит в альтернативные воздушные гавани, сообщили в Росавиации. Оттуда туристы смогут добраться до пункта назначения наземным транспортом. Это касается как внутрироссийских перевозок, так и из-за границы.



Железная дорога и автобусы

В Ростуризме в качестве наземного транспорта предложили ориентироваться на железнодорожные поездки. В РЖД 24 февраля организовали более 3 600 дополнительных мест в поездах сообщением из городов юга России с Москвой. 25 февраля в компании обещали выделить дополнительные поезда еще на пять тысяч мест.

Среди дополнительных поездов есть рейс № 125/126 с отправлением в Москву из Новороссийска 25 февраля в 13:45. Рейс № 151/152 отправится в Москву из Анапы 25 февраля в 16:15. Дополнительные поезда по маршруту № 111/112 будут отправляться из Белгорода в Москву 25, 26, 27, 28 февраля, 1 и 2 марта. Из Москвы с вокзала Восточного в Белгород запустили дополнительные поезда с отправлением 25, 26, 27, 28 февраля, а также 1, 2 и 3 марта.

Информацию о дополнительных поездах можно уточнить по телефону +7 (800) 775-00-00. Билеты продаются на сайте РЖД, в официальном приложении перевозчика и в кассах. Для организованных туристов некоторые крупные туроператоры запустили вывозные автобусные рейсы.



Дополнительные поезда организовали с юга России

Туристы за рубежом

В Ростуризме отметили, что вместе с Минтрансом формируют перечень туристов, которые не могут вылететь в Россию из-за рубежа в связи с временным закрытием аэропортов.

Таким путешественникам в ведомстве посоветовали держать связь с туроператорами и представителями авиакомпаний. Для застрявших за границей туристов Ростуризм запустил горячую линию по телефону +7 (800) 200-34-11. Бесплатная линия работает ежедневно с 08:00 до 20:00 по московскому времени.