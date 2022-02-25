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Авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает выполнение всех рейсов в Лондон и Дублин. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

"В связи с ограничениями, введенными властями Великобритании, "Аэрофлот" приостанавливает выполнение всех рейсов в Лондон и Дублин по 23 мая 2022 года", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что пассажиры рейсов указанных направлений могут оформить возврат денежных средств или изменить дату поездки.

"Кроме того, пассажиры, следующие в/из Лондона, Дублина, могут заменить данные пункты на альтернативные европейские пункты перевозки из действующего расписания "Аэрофлота", – заключили в компании.

Ранее авиакомпания S7 Airlines заявила об отмене с 26 февраля всех своих рейсов в Европу до 13 марта. Среди отмененных – рейсы в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу и Париж.

В компании также сообщили, что продажа билетов на эти рейсы после 13 марта временно приостановлена.

Накануне Управление гражданской авиации Великобритании ввело запрет на полеты "Аэрофлота" в Великобританию, а 25 февраля в качестве ответа Россия закрыла небо для английских самолетов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

