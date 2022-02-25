Россия ограничивает использование своего воздушного пространства для Великобритании

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Россия ограничивает использование своего воздушного пространства для всех самолетов Великобритании. О соответствующем решении сообщили в Росавиации.
"25 февраля 2022 года с 11:00 по московскому времени введено ограничение на использование воздушного пространства Российской Федерации для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании, в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полеты через воздушное пространство Российской Федерации", – говорится в сообщении ведомства.
В пресс-службе Росавиации уточнили, что мера является ответом на недружественные решения авиационных властей Великобритании. В ведомстве подчеркнули, что накануне для урегулирования вопроса выполнения дальнейших полетов в адрес британских коллег было направлено предложение о проведении консультации, на которое поступил отрицательный ответ.
"Это является основанием для принятия российской стороной зеркальных мер в соответствии с положениями Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Россией и Великобританией с целью соблюдения принципа паритета и равных прав для авиакомпаний", – заключили в Росавиации.
Накануне премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания накладывает санкции на работу "Аэрофлота". Из санкционного списка следует, что активы перевозчика в Британии подлежат заморозке. Росавиация направила британским авиавластям уведомление с призывом соблюдать положения соглашения о воздушном сообщении, предупредив, что Москва может применить зеркальные меры.
Ранее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.
Россия ограничила использование воздушного пространства для самолетов из Великобритании
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