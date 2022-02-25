В Росавиации призвали Британию соблюдать соглашение о воздушном сообщении

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Россия направила британской стороне уведомление, в котором напомнила о необходимости соблюдать соглашение о воздушном пространстве. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление Росавиации.
Как утверждают в ведомстве, запрет полетов компании "Аэрофлот" в Великобританию нарушает данное соглашение между двумя странами.
В Росавиации подчеркнули, что Россия оставляет за собой право введения зеркальных мер в отношении британских компаний. Сделано это будет для соблюдения принципа паритета.
"Соглашением предусмотрено, что авиакомпаниям двух стран будут предоставляться справедливые и равные права на эксплуатацию договорных маршрутов", – указали в агентстве.
Ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания накладывает санкции на работу "Аэрофлота". Из санкционного списка следовало, что активы перевозчика в Британии подлежат заморозке.
До этого лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой признатьнезависимость республик. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств и подписал соответствующие указы.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
После этого полеты гражданских самолетов над Украиной ограничили из-за возможных угроз. Ограничения установили в границах Киевского, Днепрского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов.
Также стало известно, что работа аэропортов в ряде городов на юге России приостановлена из-за осложнения ситуации вокруг Украины. В Росавиации уточнили, что временно не работают аэропорты Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и Симферополя.
Авиарейсы из аэропорта Домодедово в южном направлении отменены
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