В Росавиации призвали Британию соблюдать соглашение о воздушном сообщении

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Россия направила британской стороне уведомление, в котором напомнила о необходимости соблюдать соглашение о воздушном пространстве. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление Росавиации.

Как утверждают в ведомстве, запрет полетов компании "Аэрофлот" в Великобританию нарушает данное соглашение между двумя странами.

В Росавиации подчеркнули, что Россия оставляет за собой право введения зеркальных мер в отношении британских компаний. Сделано это будет для соблюдения принципа паритета.

"Соглашением предусмотрено, что авиакомпаниям двух стран будут предоставляться справедливые и равные права на эксплуатацию договорных маршрутов", – указали в агентстве.

Ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания накладывает санкции на работу "Аэрофлота". Из санкционного списка следовало, что активы перевозчика в Британии подлежат заморозке.

До этого лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой признатьнезависимость республик. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств и подписал соответствующие указы.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

После этого полеты гражданских самолетов над Украиной ограничили из-за возможных угроз. Ограничения установили в границах Киевского, Днепрского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов.

Также стало известно, что работа аэропортов в ряде городов на юге России приостановлена из-за осложнения ситуации вокруг Украины. В Росавиации уточнили, что временно не работают аэропорты Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и Симферополя.