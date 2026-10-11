Облачная погода и до 15 градусов тепла ожидаются в Москве 11 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Облачная погода с прояснениями прогнозируется в Москве в воскресенье, 11 октября. По области местами пройдет небольшой дождь, предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 13 до 15 градусов тепла, в Подмосковье – от 11 до 16 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до плюс 9 градусов, по области – до плюс 6 градусов.

В понедельник, 12 октября, Москву накроет мощный циклонический вихрь, который принесет интенсивные дожди. На каждый квадратный метр города может выпасть до 22 литров осадков, что составляет почти треть месячной нормы.

Золотая осень в городе, согласно прогнозам, завершится в среду, 14 октября. После этого в Москве начнется период "глубокой" осени, который продлится до 28 октября.