Депутат Бессараб: короткая рабочая неделя ждет россиян в конце декабря

Последняя неделя декабря станет для россиян короткой: работать придется всего три дня – 28, 29 и 30 декабря. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

"Последней в этом году сокращенной рабочей неделей станет предновогодняя – мы будем работать всего три дня с понедельника по среду перед большими новогодними каникулами", – приводит РИА Новости слова депутата.

Россиян также ожидает сокращенный рабочий день 3 ноября – накануне Дня народного единства рабочее время уменьшат на один час. Праздник отмечается 4 ноября, в этом году он приходится на среду. Этот день будет выходным.

После праздника россияне вернутся к работе в четверг, 5 ноября, и продолжат работать в пятницу, 6 ноября.