Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 04:11

Политика
Главная / Новости /

Депутат Бессараб рассказала россиянам о сокращенном рабочем дне 3 ноября

Россиянам рассказали про сокращенный рабочий день в ноябре

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Россиян 3 ноября ожидает сокращенный рабочий день – накануне Дня народного единства рабочее время уменьшат на один час. Об этом РИА Новости рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Праздник отмечается 4 ноября, в этом году он приходится на среду. Этот день будет выходным.

После праздника россияне вернутся к работе в четверг, 5 ноября, и продолжат работать в пятницу, 6 ноября.

Таким образом, рабочими днями станут 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября. Всего рабочая неделя продлится четыре дня.

Читайте также


политикаобщество

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

Сколько продлится сезон активности змей в столичном регионе?

Сейчас гадюки начинают концентрироваться в тех местах, где будут зимовать

Змеи будут активны, пока температура на улице составляет до плюс 1 градуса

Читать
закрыть

Какие изменения ждут стажеров с 1 марта 2027 года?

Поправки не только вводят сам термин, но и прописывают условия оформления таких работников

Читать
закрыть

Как выбрать участок под строительство дома в Подмосковье?

Важно смотреть на инженерную и дорожную инфраструктуру

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на климакс в 36 лет

Наибольший риск отмечен у женщин, проживающих в крупных городах

Причины – затяжной стресс, недостаток отдыха, нестабильный рабочий график

Читать
закрыть

Студенты вузов массово пожаловались на систему "Антиплагиат 2.0"

Теперь платформа контролирует не только готовые дипломы и курсовые, но и процесс написания

Сами разработчики объяснили нововведение необходимостью борьбы с нейросетями

Читать
закрыть

Как пожар на нефтяном танкере отразится на отдыхе в Сочи?

Превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано после пожара

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика