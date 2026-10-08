Депутат Бессараб рассказала россиянам о сокращенном рабочем дне 3 ноября

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Россиян 3 ноября ожидает сокращенный рабочий день – накануне Дня народного единства рабочее время уменьшат на один час. Об этом РИА Новости рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Праздник отмечается 4 ноября, в этом году он приходится на среду. Этот день будет выходным.

После праздника россияне вернутся к работе в четверг, 5 ноября, и продолжат работать в пятницу, 6 ноября.

Таким образом, рабочими днями станут 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября. Всего рабочая неделя продлится четыре дня.