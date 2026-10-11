Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября, 05:57

Политика

Гутерриш решительно осудил атаку на аэропорт в Эр-Рияде

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Вячеслав Прокофьев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил атаку на международный аэропорт в Эр-Рияде и призвал немедленно прекратить удары по гражданской инфраструктуре. Об этом он написал в соцсети X.

"Я глубоко потрясен и решительно осуждаю смертельную атаку хуситов. Атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру являются нарушением международного права", – отметил генсек ООН.

Взрыв прогремел в аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде вечером 10 октября. Сразу после этого авиагавань приступила к эвакуации пассажиров и персонала.

Удар нанесли хуситы из правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах". По данным СМИ, ракеты попали в терминалы 3 и 4 международного аэропорта. В результате удара часть крыши обрушилась на находившихся внутри людей, для эвакуации раненых задействовали вертолеты.

В результате атаки погибли 12 человек, среди них граждане Саудовской Аравии, США, Египта, Иордании, Сирии, Палестины, Судана и Бангладеш. Ранения получили 309 человек, часть из них находится в критическом состоянии.

Президент США Дональд Трамп допустил, что Соединенные Штаты могут присоединиться к ударам Саудовской Аравии против хуситов.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политикапроисшествияза рубежом

Почему москвичи тратят сотни тысяч за пар?

Стоимость отдыха в банных комплексах Москвы достигла одного миллиона рублей

Серьезно переплачивать придется за отсутствие посторонних в банном комплексе

Читать
закрыть

Когда "Яндекс" восстановит сервисы после атак на дата-центры?

Специалисты уверены: работа сервисов будет восстановлена к концу наступившей недели

Читать
закрыть

В России предложили не продавать вейпы родившимся с 2009 года

Эксперты уверены: это будет так или иначе отучать молодежь от вредной привычки

Читать
закрыть

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика