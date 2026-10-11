Гутерриш решительно осудил атаку на аэропорт в Эр-Рияде

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Вячеслав Прокофьев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил атаку на международный аэропорт в Эр-Рияде и призвал немедленно прекратить удары по гражданской инфраструктуре. Об этом он написал в соцсети X.

"Я глубоко потрясен и решительно осуждаю смертельную атаку хуситов. Атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру являются нарушением международного права", – отметил генсек ООН.

Взрыв прогремел в аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде вечером 10 октября. Сразу после этого авиагавань приступила к эвакуации пассажиров и персонала.

Удар нанесли хуситы из правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах". По данным СМИ, ракеты попали в терминалы 3 и 4 международного аэропорта. В результате удара часть крыши обрушилась на находившихся внутри людей, для эвакуации раненых задействовали вертолеты.

В результате атаки погибли 12 человек, среди них граждане Саудовской Аравии, США, Египта, Иордании, Сирии, Палестины, Судана и Бангладеш. Ранения получили 309 человек, часть из них находится в критическом состоянии.

Президент США Дональд Трамп допустил, что Соединенные Штаты могут присоединиться к ударам Саудовской Аравии против хуситов.