Россия пригрозила Британии ответными мерами за санкции против "Аэрофлота"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Росавиация направила Великобритании уведомление с призывом соблюдать положения соглашения о воздушном сообщении, сообщает РИА Новости.

Авиавласти страны предупредили, что после ограничений против российской авиакомпании "Аэрофлот" Москва может применить зеркальные меры.

"Российская сторона сохраняет за собой право применения зеркальных мер в соответствии с положениями межправсоглашения с целью соблюдения принципа паритета и предоставления равных прав для назначенных авиакомпаний", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что только 25 февраля британские авиакомпании должны выполнить в воздушном пространстве РФ 70 транзитных рейсов. Еще 2 рейса запланированы по маршруту Лондон – Москва.

Накануне премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания накладывает санкции на работу "Аэрофлота". Из санкционного списка следует, что активы перевозчика в Британии подлежат заморозке.

До этого лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

После этого полеты гражданских самолетов над Украиной ограничили из-за возможных угроз. Ограничения установили в границах Киевского, Днепрского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов.

Также стало известно, что работа аэропортов в ряде городов на юге России приостановлена из-за осложнения ситуации вокруг Украины. В Росавиации уточнили, что временно не работают аэропорты Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и Симферополя. Пассажирам ближайших рейсов и встречающим рекомендовали не приезжать в воздушные гавани.