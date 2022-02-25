Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Росавиация направила Великобритании уведомление с призывом соблюдать положения соглашения о воздушном сообщении, сообщает РИА Новости.
Авиавласти страны предупредили, что после ограничений против российской авиакомпании "Аэрофлот" Москва может применить зеркальные меры.
"Российская сторона сохраняет за собой право применения зеркальных мер в соответствии с положениями межправсоглашения с целью соблюдения принципа паритета и предоставления равных прав для назначенных авиакомпаний", – говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что только 25 февраля британские авиакомпании должны выполнить в воздушном пространстве РФ 70 транзитных рейсов. Еще 2 рейса запланированы по маршруту Лондон – Москва.
Накануне премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания накладывает санкции на работу "Аэрофлота". Из санкционного списка следует, что активы перевозчика в Британии подлежат заморозке.
До этого лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
После этого полеты гражданских самолетов над Украиной ограничили из-за возможных угроз. Ограничения установили в границах Киевского, Днепрского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов.
Также стало известно, что работа аэропортов в ряде городов на юге России приостановлена из-за осложнения ситуации вокруг Украины. В Росавиации уточнили, что временно не работают аэропорты Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и Симферополя. Пассажирам ближайших рейсов и встречающим рекомендовали не приезжать в воздушные гавани.
Россия пригрозила Британии ответными мерами за санкции против "Аэрофлота"
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