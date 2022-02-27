Дания закрывает небо для российских авиакомпаний — МИД страны

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Дания закрывает свое воздушное пространство для российских авиакомпаний, сообщил глава МИД Дании Еппе Куфуд.

Он также сообщил, что будет настаивать на введении такого запрета на всей территории Евросоюза.

"На сегодняшней встрече министров иностранных дел ЕС мы будем настаивать на общеевропейском запрете. Неспровоцированное нападение России на Украину должно быть встречено самыми строгими международными санкциями и осуждением", – цитирует министра РИА Новости.

Ранее Болгария, Польша и Чехия заявили, что закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов. В ответ Россия закрыла воздушное пространство для самолетов Болгарии, Польши и Чехии. Ограничение касается и транзитных полетов.

"Аэрофлот" сообщил о приостановке выполнения всех рейсов в Прагу и Варшаву, а также в Лондон и Дублин.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.