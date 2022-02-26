Россия закрыла воздушное пространство для Болгарии, Польши и Чехии

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Россия с 26 февраля закрыла воздушное пространство для самолетов Болгарии, Польши и Чехии. Ограничение касается и транзитных полетов, сообщили в Росавиации.

Полеты из этих стран могут быть осуществлены только по специальным разрешениям, выданным Росавиацией и министерством иностранных дел России.

"Данное решение принято в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет на выполнение на/с территории указанных государств всех гражданских полетов воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России", – говорится в сообщении.

Ранее "Аэрофлот" сообщил о приостановке выполнения всех рейсов в Прагу и Варшаву, а также в Лондон и Дублин.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Крыму и Подмосковье.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.

Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите республик. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

