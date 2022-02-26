В Минобороны РФ сообщили об обстреле Старобельска украинскими РСЗО "Град"

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Украинские националисты нанесли удар ракетными системами залпового огня "Град" по жилым кварталам Старобельска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"В результате в городе начался пожар, есть разрушения жилых домов, имеются погибшие среди мирного населения", – говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие нанесли удары по 821 объекту военной инфраструктуры Украины. В том числе были поражены 14 аэродромов, 19 пунктов управления, 24 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300 и "Оса".

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Крыму и Подмосковье.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.

Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите республик. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

