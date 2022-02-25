Минобороны РФ сообщило о блокировке Сум и Конотопа

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Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР блокировали города Конотоп и Сум, сообщил РИА Новости официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, в настоящее время все делается для того, чтобы обеспечить безопасность мирного населения.

"Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации блокировали Сумы и Конотоп и принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения в этих городах и окрестных населенных пунктах", – заявил Конашенков.

Ранее российские войска смогли захватить аэродром Гостомель в пригороде Киева. В операции принимали участие более 200 российских вертолетов.

При этом официальный представитель Минобороны России отмечал, что военные РФ не намерены наносить удары по жилым районам Киева.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

