Российские военные не будут наносить удары по жилым кварталам Киева – Минобороны

Фото: ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Российские военные не намерены наносить удары по жилым районам Киева, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Обращаясь к украинским гражданам, Конашенков обвинил киевское руководство в применении террористических методов ведения войны.

"Вас хотят использовать как живой щит", – приводит его слова "Интерфакс".

При этом российские военнослужащие в рамках специальной военной операции на Украине принимают все меры, чтобы не допустить жертв среди мирного населения, подчеркнул представитель ведомства.

Также он рассказал, что российские десантники захватили аэродром Гостомель в пригороде Киева и, соединившись с основными силами Воздушно-десантных войск РФ, блокировали украинскую столицу с запада. Помимо этого, подразделения Вооруженных сил РФ блокировали украинский город Чернигов.

"При захвате аэродрома были уничтожены более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь в Вооруженных силах России нет", – заключил Конашенков.

Ранее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.