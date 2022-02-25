Российские десантники взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС

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Подразделения ВДВ России взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга, запись которого опубликована на сайте ведомства.

"Вчера, 24 февраля, подразделениями Воздушно-десантных войск России взята под полный контроль территория в районе Чернобыльской АЭС. С военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС", – сказал Конашенков.

Он отметил, что в настоящее время персонал электростанции продолжает работать в штатном режиме и отслеживать радиоактивную обстановку. По его словам, совместные действия российских и украинских военнослужащих необходимы для защиты АЭС от гипотетической ядерной провокации со стороны националистических групп или террористических организаций.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Подмосковье.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.

Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Утром 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. По словам российских властей, операция направлена против режима, а не против украинского народа.

